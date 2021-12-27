Ёлочные шары рассыпали по центру Екатеринбурга

Вот такой огромной ёлочной игрушкой стал на новогодние праздники фонтан «Каменный цветок». Фото: Павел Ворожцов

В центре Екатеринбурга появились огромные ёлочные шары.

Большой ёлочной игрушкой стал на новогодние праздники фонтан «Каменный цветок» на площади Труда в Екатеринбурге. Похожие шары появились в разных местах уральской столицы: они украшают городские скверы, подходы к Управлению железной дороги, Ельцин Центру. Всё это – в рамках единой концепции украшения города, которую в этом году впервые разработал департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Основные цвета украшений – чёрный, зелёный и золотой. Металлические конструкции – модная тенденция этой зимы. Они и зона селфи, и эффектный объект вечернего города.

Свой вклад в украшение города внёс и социально ответственный бизнес. Фонд святой Екатерины, например, создал украшения в любимом горожанами сквере у Театра драмы. Рождественский сквер встречает екатеринбуржцев инсталляцией ёлочных шаров, подарков и гирляндами огней.