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Общество
27 декабря 2021, 20:01

Ёлочные шары рассыпали по центру Екатеринбурга

Каменный цветок, Фонтан зимой

Вот такой огромной ёлочной игрушкой стал на новогодние праздники фонтан «Каменный цветок». Фото: Павел Ворожцов

В центре Екатеринбурга появились огромные ёлочные шары.

Большой ёлочной игрушкой стал на новогодние праздники фонтан «Каменный цветок» на площади Труда в Екатеринбурге. Похожие шары появились в разных местах уральской столицы: они украшают городские скверы, подходы к Управлению железной дороги, Ельцин Центру. Всё это – в рамках единой концепции украшения города, которую в этом году впервые разработал департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Основные цвета украшений – чёрный, зелёный и золотой. Металлические конструкции – модная тенденция этой зимы. Они и зона селфи, и эффектный объект вечернего города.

Свой вклад в украшение города внёс и социально ответственный бизнес. Фонд святой Екатерины, например, создал украшения в любимом горожанами сквере у Театра драмы. Рождественский сквер встречает екатеринбуржцев инсталляцией ёлочных шаров, подарков и гирляндами огней.

  • Опубликовано в №241 от 28.12.2021 
Областная газета Свердловской области
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