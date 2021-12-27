Лучшим свердловским спасателям вручили государственные и ведомственные награды

В профессиональный праздник лучшим сотрудникам вручены государственные и ведомственные награды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня, 27 декабря, в ГУ МЧС России по Свердловской области состоялись праздничные мероприятия в честь Дня спасателя. На них лучшим сотрудникам вручены государственные и ведомственные награды.

В этот день спасателей за их самоотверженный труд благодарили главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский, зампредседателя регионального Заксобрания Михаил Клименко, министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев, председатель совета Свердловского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Бакиров, сообщает пресс-служба министерства.

Медаль "За отвагу на пожаре" вручена старшему сержанту внутренней службы Дмитрию Сташкину . Этой государственной награды он удостоен за мужество, отвагу и самоотверженность, которые проявил во время тушения пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.

. Этой государственной награды он удостоен за мужество, отвагу и самоотверженность, которые проявил во время тушения пожара на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Ведомственными наградами "XXX лет МЧС России" награждены Главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский и капитан внутренней службы Дмитрий Ещенко .

. Медаль МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" вручена прапорщику внутренней службы А лександру Захаренко и старшему сержанту внутренней службы Роману Сухину .

и старшему сержанту внутренней службы . Медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах" награждены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Вишняков и Виталий Чередник .

и . Медалью МЧС России "За содружество во имя спасения" наградили майора внутренней службы Андрея Мехонцева .

. Нагрудный знак МЧС России "Участнику ликвидации последствий ЧС" вручён старшему лейтенанту внутренней службы Кириллу Прохорову, прапорщику внутренней службы Павлу Кудрину и старшине внутренней службы Михаилу Неуймину.

Кроме того, наиболее отличившиеся сотрудники МЧС России награждены почётной грамотой и благодарственным письмом губернатора Свердловской области, благодарственными письмами министерства общественной безопасности региона.

Сегодня "Областная газета" писала, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил уральских пожарных с профессиональным праздником. Глава региона напомнил, что в этом году они участвовали в ликвидации восьми ЧС, сотен происшествий и тысяч пожаров. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что Артём Шкинев стал лучшим спасателем Свердловской области.