Стал известен график работы Почты России в новогодние праздники

1, 2 и 7 января для всех почтовых офисов будут выходными. В остальные дни – 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января – рабочими. Фото: Галина Соловьёва.

Отделения Почты России будут работать по изменённому графику. Это связано с предстоящими праздниками.

Как рассказали в пресс-службе Макрорегиона Урал АО "Почта России", 31 декабря отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья. При этом центральное почтовое отделение в Екатеринбурге (Ленина, 39) закроется только после 20:00.

1, 2 и 7 января для всех почтовых офисов будут выходными. В остальные дни – 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января – рабочими.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональными отделениями ПФР, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловскую область поступило 10 000 круглых новогодних марок. На них изображена снежинка.

Читайте также:

Стал известен график работы екатеринбургских МРЭО ГИБДД в праздники.