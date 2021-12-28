Высокое напряжение

Жители Косулино надеются, что новогодние праздники не будут омрачены сбоем в подаче электроэнергии. Фото: Алексей Кунилов

В воскресенье вечером из-за технологических нарушений на линии 10 кВ посёлок Косулино остался без электричества. Это значит, что в мороз без света и тепла (у многих электрокотлы) выживают сотни семей. По словам местных жителей, ситуация повторяется уже не первую зиму.

Проблемой с журналистом «Облгазеты» поделился Владислав Кузнецов:

– Я живу в Мельнице (коттеджный посёло. – Прим. ред.) уже лет семь. Мы уже устали от этих аварий: это происходит каждую зиму! В субботу, воскресенье и понедельник утром у нас опять были аварии. Когда тепла нет, мы с семьёй ждём, когда всё починят. У нас нет денег на генератор. Мы жаловались в компанию, которая несёт ответственность за неполадки. Но каждый раз – одно и тоже: «мы работаем над проблемой», отвечают по телефону горячей линии.

Директор по связям с общественностью компании «Россети Урала» Наталья Балдова пояснила «Облгазете» :

– В воскресенье вечером на этой территории было зафиксировано кратковременное технологическое нарушение на линии 10 кВ. Клиентов оперативно запитали по резервной схеме. В настоящий момент энергетики создают специальную ремонтную схему для минимизации последствий для потребителей, чтобы провести необходимые ремонтные работы. В связи с этим могут быть кратковременные отключения электроэнергии в Косулино в течение дня. На время проведения работ на социальные объекты уже доставлены дизель-генераторы. Идёт их подключение. Нормальная схема электроснабжения будет восстановлена в течение дня.

В зону отключения электроэнергии попали и социальные объекты, среди них школа №8, которая находится на этой территории.

– Сейчас у ребят каникулы, но вчера учителя сидели и работали. Не было света и тепла. Потом его включили, и здание стало постепенно нагреваться, – прокомментировали «Облгазете» в Косулинской школе №8. По словам секретаря школы, при авариях дети уходят на дистанционное обучение, и такое происходит каждый год.

Косулино сегодня – это не просто посёлок. Территория стремительно обрастает коттеджами. Удобный, на первый взгляд, вариант загородной недвижимости при детальном рассмотрении становится уже не столь привлекательным. Инфраструктура оказалась не готова к такому масштабному росту. Представители энергокомпании приводят в пример коттеджный посёлок «Чистые Росы», что расположен рядом с Косулино. За лето 2021 года энергетики провели работу по переустройству схемы снабжения и строительству новых трансформаторных подстанций. Но при этом сегодня в стадии реализации находятся уже более 600 новых заявок на технологическое присоединение.

– Территория всего этого куста весьма проблемная. Идёт активное технологическое присоединение, рост нагрузки на распределительную сеть происходит из-за отсутствия газификации, которая запланирована, – говорит Наталья Балдова. Кроме того, некоторые жители начинают потреблять больше заявленной мощности в 15 кВт по льготному технологическому присоединению.

Местные жители тоже видят выход в газификации территории.

– Подстанция была построена только для Косулино. Но на этой территории стали появляться коттеджные посёлки, на которые эта подстанция не рассчитана, – пояснила журналисту «Облгазеты» жительница Косулино Анна Петухова. – Эту территорию обещали газифицировать, но в большей части этого до сих пор не сделано. Каждую зиму люди приезжают на выходные в свои дома, включают электрокотлы, и все подстанции дружно схлопываются. Остаться без тепла и электричества в минус 30 – сами понимаете, что это такое.

Пока же владельцы коттеджей пытаются самостоятельно застраховаться от неожиданных отключений электроэнергии и покупают генераторы. Правда, это удовольствие не из дешёвых. Ценник на него начинается от 40 тысяч рублей.

– Света нет, воды в туалете – тоже, потому что канализация работает от электричества, – говорит Анна Петухова. Сидишь со свечкой. Хотя эти посёлки сейчас стали модным местом, в них живёт не только молодёжь: у кого-то там родители. Если какой-нибудь бабушке надо вызвать скорую, и у неё сел телефон, то вызвать врачей невозможно в принципе.

Местные жители в шутку называют Косулино «территорией тьмы». И боятся, что новогодние праздники будут омрачены очередным сбоем в подаче электроэнергии.