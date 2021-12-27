За 2021 год в Свердловской области восстановлены права почти тысячи обманутых дольщиков

Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году на Среднем Урале восстановлены права почти тысячи обманутых инвесторов долевого строительства. Таковы итоги работы координационной комиссии по защите прав дольщиков Свердловской области.

"Федеральные органы власти высоко оценили эффективность нашей работы по решению проблем обманутых дольщиков", - такие слова первого заместителя председателя комиссии, депутата Госдумы Сергея Бидонько приводит областной департамент информполитики. - "Мы вошли в пятёрку регионов-лидеров по этому показателю".

В этом году из плана-графика мер помощи дольщикам исключены 11 долгостроев. Тем самым восстановлены права 745 свердловчан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Два таких дома находятся в Верхней Пышме: на улицах Козицына и Петрова. В уральской столице удалось решить проблему по четырём долгостроям. В частности, введены в эксплуатацию дома ЖК "Кольцовский дворик". Также исключены из этого плана-графика дом в Рефтинском и четыре дома в Лесном. Об этом сообщил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Махнутин.

Кроме того, в этом году меры поддержки получили люди, дома которых по разным причинам не могут быть достроены либо к их возведению ещё даже не приступали. Специально для них построила дом компания "РСГ-Академическое". В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир в нём таким дольщикам. Всего 223 уральца, которые ждали жильё более 10 лет, смогли восстановить имущественные права.

На прошлой неделе "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге возобновят возведение долгостроя по улице Щербакова. В июне наше издание сообщало, что кабмин РФ расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Он получил возможность передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Речь идёт о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать. В октябре мы рассказывали, что Евгений Куйвашев возглавил координационную комиссию по защите прав свердловских дольщиков. Напомним, что эта комиссия создана главой Среднего Урала в 2017 году.