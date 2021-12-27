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Общество
27 декабря 2021, 20:07

Владимир Путин наградил Евгения Куйвашева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Евгений Куйвашев

Подобные награды вручаются за особые достижения в укреплении государственности и социально-экономическом развитии страны. Фото: Владимир Мартьянов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает, что этот орден - оценка работы губернатора.

О награждении Евгения Куйвашева сообщила пресс-служба Правительства России. Подобные награды вручаются за особые достижения в укреплении государственности и социально-экономическом развитии страны.

Как правило, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени вручают тем, у кого уже есть аналогичный орден I и II степеней. При этом в исключительных случаях орден могут вручить и обладателям других государственных знаков отличия, например, ордена Александра Невского, которым Евгений Куйвашев был награждён в 2019 году.

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сказала, что этот орден является показателем качества управления регионом.

"У нас большая область, которой непросто управлять. А от стабильности экономики нашего региона зависит и многое в экономике всей страны. Удержать ситуацию в условиях коронавируса было непросто - но выдержала и медицинская составляющая, и регион в целом. Это очень важно", - заявила она.

В свою очередь директор АНО Центр "Аналитик" Андрей Мозолин считает, что в последние два года управлять Свердловской областью было особенно тяжело.

"Награда - индикатор, что мы идём в правильную сторону и те планы, которые Евгений Куйвашев формулировал ещё в 2017 в "пятилетке развития", реализуются несмотря ни на что и будут реализовываться дальше", - отметил Андрей Мозолин.

Областная газета Свердловской области

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