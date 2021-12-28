Почему Екатеринбург стоит в пробках, открытие Театра кукол и итоги чемпионата России по фигурному катанию – лучшее в номере за 28 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Новый год всё ближе. Из-за праздничной суеты на прошлой неделе Екатеринбург стоит в пробках. Заторы на екатеринбургских дорогах, по данным сервиса «Яндекс. Карты», оценивались в максимальные 10 баллов. «Областная газета» с разных сторон взглянула на проблему и выяснила, почему улицы уральской столицы оказались не готовы к такому ажиотажу.

Подошёл к концу наш проект «Народный врач». Завершить его «ОГ» решила большим интервью с врачом-нейрохирургом из ГКБ №40 Александром Шамовым. Он рассказал, как попал в профессию, что снится ему в кошмарах и как с коллегой спас мальчика, которого отказывались оперировать даже опытные хирурги в Москве.

В Екатеринбурге после долгой реконструкции открылся Театр кукол. Фасад отремонтированного здания украсили «живые часы», которые будут трижды в день показывать представление Петрушки и его прототипов со всей Европы. Кроме этого, в театре отремонтированы три зала, в том числе и помещений для малышей до трёх лет. Когда состоится первый спектакль, можно узнать из материала обозревателя Павла Кабанова.

В стране завершился чемпионат России по фигурному катанию. Кто взял золото на этих соревнованиях? Из-за чего ученица Плющенко обошла действующую чемпионку мира Анну Щербакову? Сколько четверных прыгнула Александра Трусова и в комой роли на чемпионат Европы поедет Елизавета Туктамышева? Об этом можно прочитать на страница свежего номера «Областной газеты».