В Нижнем Тагиле зажглась главная городская ёлка

Основной темой главной новогодней площадки в Нижнем Тагиле стало 85-летие студии "Союзмультфильм". Фото: администрация муниципалитета/Илья Колесов.

Сегодня в Нижнем Тагиле начал действовать ледовый городок на Театральной площади. В торжественном мероприятии участвовал мэр Владислав Пинаев. Он поздравил всех с наступающим праздником и напомнил, что 2022 год станет юбилейным для муниципалитета.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, иллюминация главной ёлки зажглась под аплодисменты посетителей праздничной площадки. 18-метровую ель украсила динамическая гирлянда, составленная из 48 тысяч светодиодов, и 40-метровый световой шатёр. Праздник продолжили концертная программа и фейерверк.

Напомним, основной темой главной новогодней площадки в Нижнем Тагиле стало 85-летие студии "Союзмультфильм", которое отмечается в текущем году. На ледовый городок власти выделили почти 11,5 млн рублей. Одной из особенностей этого года стала летающая Баба-яга.

О проектах ледовых городков в других городах читайте в обзоре "Областной газеты". Добавим, 23 декабря новогодняя площадка открылась в Качканаре. В Екатеринбурге открытие запланировано на 29 декабря, а в Берёзовском - на 30 число.