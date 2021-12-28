Последние ярмарки 2021 года пройдут в 11 свердловских муниципалитетах

На ярмарках можно приобрести подарки к Новому году. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области пройдут последние ярмарки 2021 года. Торговые ряды будут развёрнуты в 11 муниципалитетах региона.

Перечень выглядит следующим образом:

Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (до 30 декабря с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (до 30 декабря с 9:00 до 16:00); Карпинск – универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (27-29 декабря с 8:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. Серова, 6 (27-29 декабря с 8:00 до 18:00); Кировград – универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (до 31 декабря);

– универсальная ярмарка "Новогодняя" на ул. Свердлова, 40 (до 31 декабря); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье) и универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Ленина, 45/1; ул. Рюмина, 4; ул. Клубная, 4 (до 31 декабря);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье) и универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Ленина, 45/1; ул. Рюмина, 4; ул. Клубная, 4 (до 31 декабря); Красноуральск – специализированная ярмарка по продаже одного вида товаров на площади у Дворца спорта (до 31 декабря);

– специализированная ярмарка по продаже одного вида товаров на площади у Дворца спорта (до 31 декабря); Кушва – универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря);

– универсальные ярмарки "Новогодняя" на ул. Союзов и ул. Станционной (по 31 декабря); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (31 декабря);

– сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" у дома №1 по ул. Молодёжная (31 декабря); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (29-30 декабря с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (29-30 декабря с 9:00 до 17:00); Ревда – универсальные ярмарки "Новогодняя" в районе дома №35 по ул. Мира (29-30 декабря с 8:00 до 17:00);

– универсальные ярмарки "Новогодняя" в районе дома №35 по ул. Мира (29-30 декабря с 8:00 до 17:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Добавим, на территории главного ледового городка столицы Урала будет действовать ярмарка.

Читайте также:

В Екатеринбурге утвердили план ярмарок на 2022 год.

В Каменске-Уральском в следующем году организуют 26 ярмарок.