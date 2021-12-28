Более 18 миллиардов на доброе дело направили благотворители Свердловской области

Благотворители пожертвовали более 18 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области наградили лучших благотворителей 2021 года. Итоговая сумма, которую они направили на помощь другим, превысила 18 млрд рублей.

Церемония прошла в онлайн-режиме. Дипломы и благодарственные письма были вручены руководителям предприятий, муниципалитетов, индивидуальным предпринимателям, представителям сферы культуры и средств массовой информации региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Когда разворачивались первые пандемийные волны, первыми на помощь пришли уральские благотворители. Огромное вам за это спасибо. Спасибо за поддержку детских домов, интернатов, малообеспеченных семей, за поддержку интересных проектов в сфере культуры, спорта", - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков участникам церемонии.

Лучшими благотворителями 2021 года стали:

вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов ,

, председатель совета директоров АО "Русская медная компания" Игорь Алтушкин ,

, генеральный директор ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" Андрей Козицын ,

, учредитель ООО "Сима-ленд" Андрей Симановский ,

, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Вклад в благотворительность оценивали по 13 номинациям. В этом году впервые выбирали "Лучшего благотворителя в сфере здравоохранения". Им признан генеральный директор филиала АО "Русал Урал" в Краснотурьинске Владислав Казачков.

Всего в рамках церемонии отметили бескорыстную помощь 74 благотворителей.