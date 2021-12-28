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Общество
28 декабря 2021, 12:02

В России выявлен картельный сговор крупнейших поставщиков металлопроката

Многогранные опоры.

Семь поставщиков металлопроката признаны нарушившими федеральный закон "О защите конкуренции". Фото: Павел Ворожцов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор крупнейших поставщиков металлопроката. Такие факты обнаружены во время проверок металлотрейдеров специалистами надзорного органа в нескольких регионах.

Причиной проверок стали многочисленные обращения граждан и организаций, в том числе связанные с повышением цен на строительные материалы. В результате ФАС России возбудила дело, по итогам рассмотрения которого семь поставщиков металлопроката признаны нарушившими федеральный закон "О защите конкуренции". В их числе: АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо". Большинство головных офисов этих компаний находится в Екатеринбурге. 

"Организации вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласованно в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 рублей", -  сообщается на сайте антимонопольного ведомства. Там же указано, что выявление факта картельного сговора предусматривает наложение на компании оборотных штрафов.

В ближайшее время в отношении этих компаний возбудят административные дела. Им выдано предписание о прекращении противоправных действий. Решение ФАС России и материалы по делу направлены в правоохранительные органы. В случае возбуждения уголовного дела по статье 178 УК РФ, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В октябре "Областная газета" писала, что ФАС нашла нарушения в закупке на реконструкцию цирка в Екатеринбурге. А летом антимонопольное ведомство проверило крупнейшие торговые сети на фоне обращений о росте цен.

Областная газета Свердловской области

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