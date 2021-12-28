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28 декабря 2021, 13:02

В честь Нового года в центре Екатеринбурга запустят два салюта

ледовый городок

Салюты в центре Екатеринбурга запустят 29 и 31 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Екатеринбурга пообещали горожанам два праздничных салюта. Первый прогремит завтра во время открытия главного ледового городка на площади 1905 года.

Гостей ждут 29 декабря в 17:00. Помимо фейерверка посетителей будут удивлять концертной программой и спектаклем по мотивам народных сказок.

Кроме того, салют прогремит после обращения Президента РФ в новогоднюю ночь, 31 декабря. Об этом заявил начальник Управления культуры горадминистрации Илья Марков в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году власти уральской столицы отказались от запуска салюта в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в ледовом городке не проходили массовые мероприятия, которые могли спровоцировать скопление людей.

Тема ледового городка 2021/2022 - "Новогоднее царство, Тридевятое государство". На площади вновь установят 50-метровую искусственную ёлку, которую украсят более 5 тысяч разноцветных лампочек. О других элементах городка читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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