Владимир Жириновский предлагает присоединить новогодние выходные к отпускным дням

Политик считает, что 10 выходных дней подряд провоцируют людей на пьянство, в связи с чем возрастает количество драк и бытовых преступлений. Фото: пресс-служба Кремля.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить фиксированное число выходных дней в начале января. По мнению политика, в период новогодних праздников экономика страны полностью замораживается.

Владимир Жириновский считает, что если у людей появятся дополнительные 15 отпускных дней, помимо стандартных 28 дней, они смогут сами решать, когда им лучше отдохнуть.

"Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмёт неделю, чтобы в отпуск поехать", - передаёт слова главы ЛДПР РИА "Новости".

Как заявил Владимир Жириновский, на начало января также приходится период экстремального скачка смертности. Политик считает, что 10 выходных дней подряд провоцируют людей на пьянство, в связи с чем возрастает количество драк и бытовых преступлений. Кроме того, по мнению руководителя ЛДПР, во время новогодних праздников большинство организаций не работают, а путёвки сильно вырастают в цене, из-за чего выбраться из дома бывает очень сложно.