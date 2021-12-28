Темы дня

Общество
28 декабря 2021, 14:37

Владимир Жириновский предлагает присоединить новогодние выходные к отпускным дням

Владимир Жириновский

Политик считает, что 10 выходных дней подряд провоцируют людей на пьянство, в связи с чем возрастает количество драк и бытовых преступлений. Фото: пресс-служба Кремля.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить фиксированное число выходных дней в начале января. По мнению политика, в период новогодних праздников экономика страны полностью замораживается.

Владимир Жириновский считает, что если у людей появятся дополнительные 15 отпускных дней, помимо стандартных 28 дней, они смогут сами решать, когда им лучше отдохнуть.

"Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмёт неделю, чтобы в отпуск поехать", - передаёт слова главы ЛДПР РИА "Новости".

Как заявил Владимир Жириновский, на начало января также приходится период экстремального скачка смертности. Политик считает, что 10 выходных дней подряд провоцируют людей на пьянство, в связи с чем возрастает количество драк и бытовых преступлений. Кроме того, по мнению руководителя ЛДПР, во время новогодних праздников большинство организаций не работают, а путёвки сильно вырастают в цене, из-за чего выбраться из дома бывает очень сложно.

Сюжет

Новый год-2022
Ждём праздник вместе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.12.2021, 16:00 / Общество
В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании банкротом Геннадия Бурбулиса
28.12.2021, 15:55 / Общество
На "Госуслугах" запущен сервис для оформления выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами
28.12.2021, 15:12 / Общество
31 декабря автобусы Екатеринбурга будут работать до 23:00
28.12.2021, 14:45 / Общество
Андрей Козицын поздравил уральцев с Новым годом
28.12.2021, 14:37 / Общество
Владимир Жириновский предлагает присоединить новогодние выходные к отпускным дням