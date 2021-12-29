Праздник к нам пришёл. Фото: Павел Ворожцов

В уральской столице на площади 1905 года торжественно открыли ледовый городок. Его тема – «Новогоднее царство, тридевятое государство».

На праздничной площадке – персонажи русских сказок, сделанные изо льда: Жар-птица, Курочка Ряба, Царевна-лягушка, Колобок, печка Емели… Главная «фишка» – замок «Остров Буян» высотой 12 метров. В центре городка – 50-метровая искусственная ель с гирляндами из пяти тысяч фонариков. Приветствуют уральцев Дед Мороз и Снегурочка – они едут на тройке по ледяной арке.

– Были в Екатеринбурге за несколько дней до открытия, видели, как идёт строительство городка, ёлку устанавливают. Как-то сразу бросилось в глаза, что в этом году площадка ярче выглядит. И очень хорошо, что горки появились – дети их всегда просят. А в прошлом году их не было из-за пандемии, – поделилась мнением жительница города Тамара Абрамова.

В городке угощают пряниками, печеньем и горячими пирожками, имбирным чаем и безалкогольным глинтвейном. Есть ярмарочные павильоны, где можно приобрести сувениры. Площадка взята под охрану – по периметру установлены камеры видеонаблюдения.

В течение всех новогодних каникул в городке будут проходить театрализованные шоу для детей и взрослых. В ночь с 31 декабря на 1 января городок тоже будет работать. Как сообщили в Центре культуры «Урал», на новогоднюю ночь разработана особая программа, которая пока держится в секрете.

– Мы с внучкой каждый год ездим в Екатеринбург погулять по ледовому городку. Вот и нынче приехали. Сами живём в Полевском, у нас, конечно, создают праздничное настроение, но таких чудес изо льда не увидишь. Внучка катается на горках, мы с мужем ходим, скульптуры разглядываем, фотографируемся. Сразу чувствуется Новый год! – отмечает пенсионерка Татьяна Колотовкина.

– Ходили слухи, что этот ледовый городок – последний, а в следующем году вместо него зальют каток. Я не поклонница катания на коньках, да и катков в Екатеринбурге хватает. Очень хочется, чтобы традиция строительства городков сохранилась. Ведь посмотреть на них приходят не только жители города. Мы, например, приехали сюда из Арамиля, – говорит Наталья Мезенина.

Ледовый городок в центре Екатеринбурга построила компания «Айс-Проект 2000» – за полтора месяца. Его стоимость 24,3 млн рублей, и это самый дорогой городок в Свердловской области. Заместитель главы уральской столицы Екатерина Сибирцева отметила, что в этом году он получился «очень нарядным и ярко украшенным». Для екатеринбуржцев и гостей города площадка будет открыта до 23 января.

Лёд для скульптур екатеринбургского городка заготавливают в карьере у посёлка Северка. Строители говорят, что там он самый чистый и прозрачный. Специальным ледорезом выпиливаются заготовки размером 1,2 м на 80 см. Толщина всех кубиков льда должна быть 20 см. Фото: Павел Ворожцов

Какие были городки в Екатеринбурге? 2010–2011 годы: 50-летие первого полёта человека в космос. Запомнился 12-метровой горкой «Полёт», лабиринтом «Чёрная дыра» и искусственными яблонями с горящими красным цветом яблоками.

50-летие первого полёта человека в космос. Запомнился 12-метровой горкой «Полёт», лабиринтом «Чёрная дыра» и искусственными яблонями с горящими красным цветом яблоками. 2011–2012 годы: «Русь богатырская» (приурочен к Году истории в России). Запомнился ледовыми башнями, в том числе Спасской башней Московского кремля – с курантами, пятиконечной звездой и парадным входом.

«Русь богатырская» (приурочен к Году истории в России). Запомнился ледовыми башнями, в том числе Спасской башней Московского кремля – с курантами, пятиконечной звездой и парадным входом. 2012–2013 годы: «Глобальный разум» (приурочен к международной выставке EXPO-2020, за проведение которой боролся Екатеринбург). Запомнился ледовой копией знаменитого каслинского павильона – одного из символов Урала.

«Глобальный разум» (приурочен к международной выставке EXPO-2020, за проведение которой боролся Екатеринбург). Запомнился ледовой копией знаменитого каслинского павильона – одного из символов Урала. 2013–2014 годы: посвящён Олимпиаде в Сочи. Запомнился аркой с олимпийскими кольцами, талисманами сочинских игр и большим катком.

посвящён Олимпиаде в Сочи. Запомнился аркой с олимпийскими кольцами, талисманами сочинских игр и большим катком. 2014–2015 годы: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Запомнился горками в виде самолётов, танков и картинами военной тематики в ледяных рамках.

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Запомнился горками в виде самолётов, танков и картинами военной тематики в ледяных рамках. 2015–2016 годы: «Праздник Нового года и Чудо Рождества». Запомнился снежным теремом высотой 14 метров, настоящими елями рядом с искусственной и ледяными стелами к 30-летию основания Свердловского рок-клуба.

«Праздник Нового года и Чудо Рождества». Запомнился снежным теремом высотой 14 метров, настоящими елями рядом с искусственной и ледяными стелами к 30-летию основания Свердловского рок-клуба. 2016–2017 годы: 135-летие со дня рождения писателя Корнея Чуковского. Запомнился ледяными фигурами Айболита, Бармалея, Мухи-Цокотухи, Тараканища.

135-летие со дня рождения писателя Запомнился ледяными фигурами Айболита, Бармалея, Мухи-Цокотухи, Тараканища. 2017–2018 годы: посвящён чемпионату мира по футболу и 295-летию Екатеринбурга. Запомнился центральной фигурой у ёлки – большим праздничным тортом.

посвящён чемпионату мира по футболу и 295-летию Екатеринбурга. Запомнился центральной фигурой у ёлки – большим праздничным тортом. 2018–2019 годы: «Сокровища малахитовой шкатулки». Запомнился живыми ёлками – главной 21-метровой елью и ещё 8 поменьше.

«Сокровища малахитовой шкатулки». Запомнился живыми ёлками – главной 21-метровой елью и ещё 8 поменьше. 2019–2020 годы: посвящён 200-летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями». Запомнился ледяными фигурами айсбергов, кораблей и пингвинов.

посвящён 200-летию со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями». Запомнился ледяными фигурами айсбергов, кораблей и пингвинов. 2020–2021 годы: «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Запомнился отсутствием горок и аттракционов, были только скульптуры и ёлка (из-за пандемии).

Кстати Компания «Айс-Проект 2000» получает подряды на строительство ледовых городков в Екатеринбурге с 2010 года. Стоимость городка за это время выросла на треть (с 16 млн рублей до 24,2 млн рублей).

Цифры В прошлом сезоне ледовый городок в Екатеринбурге посетили 34 тысячи человек (это чуть больше населения, например, Среднеуральска). В этом сезоне посетителей будет не меньше, говорят в мэрии уральской столицы.

На заметку Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков обозначил, что на территории городка рекомендуется соблюдать масочный режим. Требования предъявлять QR-коды на уличную площадку не распространяются. В новогоднюю ночь посетителей будут пускать в городок до 3 часов 1 января, а после этого времени – только выпускать.