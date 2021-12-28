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28 декабря 2021, 14:45

Андрей Козицын поздравил уральцев с Новым годом

Андрей Козицын

С наступающим Новым годом. Фото: пресс-служба УГМК.

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын традиционно поздравил сотрудников и их близких с Новым годом.

Вопреки прошлогодним ожиданиям, 2021 год оказался таким же сложным, как и 2020-й, но, как отметил глава УГМК, интересным, и несмотря ни на что, компании удалось выполнить все намеченное, люди «достойно его прошли» и за сделанное не стыдно.

«Я горд тем, что мы вместе с вами, вы вместе с нами сделали в прошедшем году! Следующий год будет не менее интересный, может, не менее сложный, не менее трудный, но мы все сможем – потому что мы вместе много лет делаем то, что нам удается профессионально делать. Всех с праздником! С наступающим Новым годом!» — сказал Андрей Козицын.

Областная газета Свердловской области

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