В Берёзовском ГО определили места запуска салютов

Запустить салют можно на площадке, рядом с которой нет сараев, гаражей, автостоянок, деревьев и плотной жилой застройки. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Берёзовского городского округа составили перечень мест для безопасного запуска фейерверков. В список вошли 11 площадок.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, фейерверки разрешено запускать на следующих площадках:

в Берёзовском – Торговая площадь и Исторический сквер;

в Новоберёзовском – стадион «Энергетик»;

в Монетном – стадион «Энергия», Лесхоз – футбольное поле;

в Лосином – стадион;

в Ключевске – стадион школы №11;

в Кедровке – стадион (ул. Советская, 16);

в Старопышминске – стадион (ул. Клубная);

в Сарапулке – площадь посёлка (ул. Ленина, 52);

в Становой – стадион (перекрёсток ул. Ленина и ул. 1 Мая).

Кроме того, запустить салют можно на площадке, рядом с которой нет легковозгораемых конструкций и веществ, сараев, гаражей, автостоянок, деревьев и плотной жилой застройки.

В Берёзовском введён особый противопожарный режим. Он будет действовать до 20 января.

Ранее "Областная газета" писала, что в Берёзовском перенесли дату открытия новогоднего городка. Главную ёлку города можно будет посетить только с 30 декабря.

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