В Берёзовском ГО определили места запуска салютов

Власти Берёзовского городского округа составили перечень мест для безопасного запуска фейерверков. В список вошли 11 площадок.
По данным пресс-службы администрации муниципалитета, фейерверки разрешено запускать на следующих площадках:
- в Берёзовском – Торговая площадь и Исторический сквер;
- в Новоберёзовском – стадион «Энергетик»;
- в Монетном – стадион «Энергия», Лесхоз – футбольное поле;
- в Лосином – стадион;
- в Ключевске – стадион школы №11;
- в Кедровке – стадион (ул. Советская, 16);
- в Старопышминске – стадион (ул. Клубная);
- в Сарапулке – площадь посёлка (ул. Ленина, 52);
- в Становой – стадион (перекрёсток ул. Ленина и ул. 1 Мая).
Кроме того, запустить салют можно на площадке, рядом с которой нет легковозгораемых конструкций и веществ, сараев, гаражей, автостоянок, деревьев и плотной жилой застройки.
В Берёзовском введён особый противопожарный режим. Он будет действовать до 20 января.
Ранее "Областная газета" писала, что в Берёзовском перенесли дату открытия новогоднего городка. Главную ёлку города можно будет посетить только с 30 декабря.
Читайте также:
В честь Нового года в центре Екатеринбурга запустят два салюта.
Особый противопожарный режим ввели в Екатеринбурге на время праздников.
Сюжет
Новый год-2022
Ждём праздник вместе.