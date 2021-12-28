Опубликован график доставки пенсий в Свердловской области в праздники

Стали известны даты доставки пенсий жителям Свердловской области в период новогодних праздников. На дом денежные средства начнут приносить с 3 января 2022 года.
Это касается свердловчан, выбравших организацию, осуществляющую доставку выплат на дом. Гражданам, которые получают пенсии и другие социальные выплаты через кредитную организацию, стоит ожидать пополнения на счёте, начиная с 13 числа, сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.
Всю интересующую информацию можно получить по телефонам горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области: 8-800-6000-389, 8-800-6000-000(для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный), 8 (343) 263-75-01. Время работы телефонов: понедельник – четверг с 08:30 до 17:30; пятница: с 08:30 до 16:30.
Единый телефон Почты России: 8-800-1-000-000.
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