В свердловском селе Косулино открылся первый офис МФЦ

Возможности МФЦ позволяют получить услуги быстро и комфортно. Фото: Галина Соловьёва.

В селе Косулино открылся первый многофункциональный центр. В нём будут работать три окна приёма и выдачи документов.

Обслуживать офис МФЦ будет не только жителей села, но и всех желающих. В нём всё сделано для удобства посетителей. Есть даже просторный детский уголок и мягкие диваны. Также офис оснащён POS-терминалами для безналичной оплаты госпошлин в окнах приёма, другим необходимым оборудованием.

"Мы очень рады, что в селе Косулино открылся многофункциональный центр. Село растёт год от года, всё больше людей приезжает сюда жить", - такие слова заместителя главы Белоярского городского округа Елены Клименко приводит департамент информполитики региона. - "Поэтому важно, чтобы у нас появлялись больницы, школы, детские сады и многофункциональный центр".

При этом замглавы ГО отметила, что благодаря вниманию главы региона Евгения Куйвашева, по всем этим направлениям есть движение вперёд. По её мнению, открытие офиса МФЦ в Косулино – ещё один шаг в реализации стратегии социально-экономического развития Белоярского ГО, направленной на повышение качества жизни населения.

По словам директора МФЦ Свердловской области Анастасии Девятых, многофункциональный центр позволяет освободить человека от необходимости ходить по разным инстанциям для получения услуг и справок. С открытием офиса всё это можно сделать в одном месте. Таким образом, жители активно растущего села получат необходимые услуги максимально комфортно, быстро, доступно.

Напомним, что весной глава региона поручил начать работы по строительству новой школы в Косулино и выделить на эти цели 150 млн рублей. Кроме того, в рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев обсудил с местными жителями их проблемы. В результате принято решение о строительстве в селе детского сада и по другим наболевшим вопросам.

Также "Областная газета" в начале декабря писала, что спустя пять лет в селе Покровском Каменского городского округа вновь появится отделение МФЦ.