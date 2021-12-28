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Общество
28 декабря 2021, 18:55

Многодетным семьям в России упростили порядок получения компенсаций за ипотеку

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С 2022 года подать заявление на получение данного вида господдержки можно будет через портал Госуслуг. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка получения компенсаций по ипотеке для многодетных семей. С 2022 года подать заявление на получение данного вида господдержки можно будет через портал Госуслуг.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо обратиться с документами и заявлением в банк, который выдал кредит. Затем этот банк направляет запрос в "ДОМ.РФ", который после этого направляет деньги на частичное погашение ипотеки. Весь процесс занимает почти две недели.

Со следующего года данная процедура станет заметно быстрее. Семьям позволят подавать необходимые документы напрямую в "ДОМ.РФ" через портал Госуслуг, после чего средства для погашения кредита поступят в течение недели, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Напомним, что инициатива по частичному погашению ипотеки семьям, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, принадлежит Президенту РФ Владимиру Путину.

Максимальная сумма таких выплат составляет 450 тыс. рублей. Эти деньги можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или земельного участка, а также на строительство дома. В 2021 году на эту программу было выделено 68 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря воспользоваться этой мерой поддержки смогли свыше 250 тыс. семей.

Областная газета Свердловской области

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