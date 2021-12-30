Не ковидом единым. Что хорошего было в 2021 году

Фото: Галина Соловьёва

Известные уральцы рассказали, чем запомнился им уходящий 2021 год.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания:

– О личном не говорю. А что касается профессионального – рада, что в новый состав депутатского корпуса попали ответственные депутаты. В осеннюю сессию мы все те задачи, которые стояли перед Законодательным собранием, реализовали.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, сенатор Российской Федерации:

– Из позитивного – в этом году перешёл на новую работу и открыл для себя новые горизонты.

Александр ХАРЛОВ, представитель МИД России в Екатеринбурге:

– Знаковым стал визит в Екатеринбург нашего министра Сергея Лаврова в сентябре. Ну и конечно, в уходящем году нашему представительству исполнилось 25 лет – такой своеобразный юбилей.

Артур ЗИГАНШИН, директор Шарташского лесопарка:

– У администрации парка летом была тяжёлая пора, связанная с пожарами и поджогами, но мы справились и отстояли парк.

Игорь ВОЛОДИН, спикер Екатеринбургской городской думы:

– Бюджет Екатеринбурга впервые достиг 57 млрд рублей. Очень многое сделано в сфере культуры – открытие обновлённого Театра кукол, центра «Эрмитаж Урал». В городе открылись сразу пять новых школ и 27 спортивных площадок во дворах.

Если о личном, то я в этом году снова выполнил норматив мастера спорта по жиму штанги лёжа. Поднял штангу весом 55 кг 52 раза. Дети мои радуют спортивными успехами на соревнованиях по плаванию и джиу-джитсу. Пандемия, слава богу, сильно не коснулась.

Владислав ПИНАЕВ, глава Нижнего Тагила:

– Предновогодняя неделя выдалась загруженной, праздничное настроение как-то не ощущалось, пришлось самому его создавать – ёлку нюхал, мандарины ел, на открытии ледового городка со Снегурочкой танцевал! (смеётся).

Если серьёзно, год для меня завершается на позитивной ноте. Практически все проекты к юбилею города (а он у нас в следующем году) реализуются по графику. Бюджет Нижнего Тагила впервые достиг отметки в 19,3 млрд рублей благодаря поддержке губернатора. Дома тоже, слава Богу, всё хорошо.

Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:

– Хорошего в этом году было много. Программа формирования комфортной городской среды охватила все города области. Минстрой РФ признал наш регион одним из лидеров по реализации этого нацпроекта. В многоквартирных домах заменили более 1100 лифтов. Вышел указ Президента РФ о бесплатной догазификации населения: в ближайшие полтора года в регионе появится техническая возможность для подключения к газу более 30 тысяч домов. Губернатор Свердловской области поручил включить в программу благоустройства общественных территорий и сельские муниципалитеты, начиная с 2022 года. Уверен, уральцы воспримут это с радостью.

Виктор КОКШАРОВ, ректор Уральского федерального университета:

– В этом году УрФУ вошёл в топ-100 мировых лидеров сразу в трёх предметных рейтингах агентства QS, а проект нового кампуса УрФУ в микрорайоне «Новокольцовский» получил правительственную поддержку. Мы продолжили реализацию значимых для области инициатив: например, запустили в регионе карбоновый полигон. Учёные УрФУ реализовали многие исследования, заметные не только в России, но и во всём мире. Так, наша метеоритная экспедиция во второй раз работала в Антарктиде и сегодня исследует обнаруженный образец.

Олег КАСКОВ, Герой России, руководитель общественной организации «Герои Урала»:

– Год неоднозначный. Он принёс нам большую потерю – ушёл из жизни наш друг Герой России Роман Шадрин. Но 2021 год стал и годом новых проектов. Вместе с командой общественной организации «Герои Урала» мы успешно реализовали уникальный проект «Год Героев России». За год при нашем участии открыто 27 Парт Героев, Герои России стали шефами трёх школьных классов.

Иерей Илия АЛЕКСАНДРОВ, настоятель храма святого Иннокентия Московского:

– Этот год был непростым, в первую очередь – из-за дистанционного образования детей. Всё-таки этот формат обучения непрост, особенно в многодетных семьях. Но были и очень положительные моменты: например, мы с удовольствием съездили в Крым всей семьёй и поняли, что поездки по России нисколько не хуже, чем за границу.

Константин САВИНОВ, главный врач екатеринбургской центральной городской больницы №2 имени М.А. Миславского:

– Главное – нам удалось снова запустить наше паллиативное отделение, которое было отдано под ковидный госпиталь.

Ильдар ШАРИПОВ, глава деревни Усть-Баяк Красноуфимского района:

– Самым богатым на хорошие новости получился конец года. 24 декабря у нас торжественно открыли ФАП. Событие историческое, сельчане запомнят его надолго. Пенсионеры приходят посмотреть на новый медпункт и удивляются: «У нас теперь условия – как в городе!» А чуть раньше, 19 декабря, наша хоккейная команда «Звезда» встретилась с командой «Нефтяник» из города Оса Пермского края. Проиграли, зато в качестве утешительного приза получили новые майки. Ещё одна радость – нет заболевших коронавирусом (надеюсь, что больше и не будет).

Ксения ПЕРОВА, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 и 2020 годов по стрельбе из лука:

– В этом году помимо Олимпиады было много домашних важных хлопот – достроили дом для родителей, отметили папин юбилей. Наконец-то я смогла полностью расслабиться и отдохнуть.