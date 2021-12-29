Где покаться на горных лыжах в Свердловской области и насколько законно высаживать из транспорта - в свежем номере "Областной газеты" за 29 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Новогодние праздники стали ещё ближе. Пора задумывать о том, как провести выходные. Предлагаем не сидеть дома, а попробовать новое увлечение. "Областная газета" подготовила подробный гид по склонам Свердловской области, где можно покататься на горных лыжах и сноуборде. Выбрать подходящую для себя горнолыжную трассу можно, перейдя по ссылке.

Накануне праздников нервы у людей уже на пределе. В Екатеринбурге участились случаи высадки людей из транспорта прямо на мороз. Кого-то высаживают из-за отсутствия денег на карте, а кого-то - за отсутствие налички. Насколько это законно, выяснял обозреватель "ОГ" Татьяна Бурова.