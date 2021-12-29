Темы дня

Общество
29 декабря 2021, 06:00

Где покаться на горных лыжах в Свердловской области и насколько законно высаживать из транспорта - в свежем номере "Областной газеты" за 29 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Новогодние праздники стали ещё ближе. Пора задумывать о том, как провести выходные. Предлагаем не сидеть дома, а попробовать новое увлечение. "Областная газета" подготовила подробный гид по склонам Свердловской области, где можно покататься на горных лыжах и сноуборде. Выбрать подходящую для себя горнолыжную трассу можно, перейдя по ссылке.

Накануне праздников нервы у людей уже на пределе. В Екатеринбурге участились случаи высадки людей из транспорта прямо на мороз. Кого-то высаживают из-за отсутствия денег на карте, а кого-то - за отсутствие налички. Насколько это законно, выяснял обозреватель "ОГ" Татьяна Бурова.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.12.2021, 08:03 / Общество
Назван самый холодный день начавшейся зимы в Екатеринбурге
29.12.2021, 07:59 / Общество
В Талице ночью сгорели пиломатериалы в здании по распилу древесины
29.12.2021, 07:26 / Общество
Минздрав РФ рекомендовал планировать беременность через 28 дней после прививки от ковида
29.12.2021, 05:45 / Общество
В Екатеринбурге водитель Honda Fit сбил пешехода на дублёре Сибирского тракта
28.12.2021, 22:15 / Общество
Сотрудники МЧС получили сообщение о минировании ТРЦ "Гринвич"