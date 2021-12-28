Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся уральцам в преддверии Нового года

Среди гостей были родители Дарьи Агуповой - девушки, посмертно награждённой Президентом РФ Владимиром Путиным за спасение тонущих матери и ребёнка. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 28 декабря провёл последнюю в 2021 году церемонию вручения государственных наград. Среди гостей были родители Дарьи Агуповой - девушки, посмертно награждённой Президентом РФ Владимиром Путиным за спасение тонущих матери и ребёнка.

Напомним, 3 июля 2021 года Дарья Агупова спасла женщину с двухлетним малышом, которые тонули в пруду под Дегтярском. Девушка бросилась доставать их из воды, неудачно ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но несмотря на это, смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

Через несколько дней свердловчанке провели операцию. На срастание костей организм ответил образованием тромбов. У девушки развилась лёгочная тромбофилия и она пережила клиническую смерть. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось. Ей было всего 36 лет.

Владимир Путин наградил девушку медалью "За спасение погибавших". Награду получили родители Дарьи - Наталья и Владимир Шулеповы.

Кроме того, Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся металлургам, железнодорожникам, спортивным тренерам, машиностроителям, изобретателям, преподавателям вузов, работникам химической отрасли, деятелям культуры, специалистам гражданской авиации и медикам.

"Среди тех, кого мы чествуем сегодня, много медиков. Это закономерно. Наше медицинское сообщество внесло огромный вклад в борьбу с коронавирусом, защиту здоровья уральцев, создание санитарного щита Урала. В знак нашей благодарности, уважения к труду медиков 2021 год был объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Полный список награждённых уральцев: