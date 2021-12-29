Вступил в силу закон об обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов

Трудовым мигрантам следует пройти необходимые процедуры в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Фото: Алексей Кунилов.

Теперь трудовым мигрантам и иностранцам, въезжающим в Россию на срок более 90 дней, нужно проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Эти изменения в законодательство вступили в силу сегодня, 29 декабря.

Иностранным гражданам, прибывшим в нашу страну в поисках работы, следует пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Также трудовые мигранты должны пройти медосвидетельствование для подтверждения отсутствия ВИЧ, других опасных инфекционных заболеваний, наркотической зависимости. Что касается иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней и не планирующих трудоустроиться в нашей стране, то им нужно пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование в течение трёх месяцев со дня въезда.

После прохождения этих процедур иностранным гражданам в территориальных органах МВД выдадут документ в виде пластиковой карты с электронным носителем информации. В нём будут храниться биометрические и другие персональные данные владельца. Об этом говорится в тексте закона.

От обязательного прохождения процедур освобождаются:

граждане Республики Беларусь;

иностранцы, не достигшие 6-летнего возраста;

должностные лица международных организаций;

главы и члены административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ.

Ранее "Областная газета" писала, что приток иностранных мигрантов в Свердловскую область сократился на 50% с 2019 года. А весной мы сообщали о том, что Правительство России упростило порядок привлечения рабочих из Узбекистана и Таджикистана, откуда идёт основной поток рабочей силы в сферу строительства. Также наше издание рассказывало, что на фоне пандемии коронавируса в прошлом году на 40% уменьшилось число выявленных мигрантов, нелегально работающих в России. Вдвое снизилось и количество нарушений правил въезда и режима пребывания в стране. Тогда же число иностранцев, въехавших на территорию Среднего Урала, снизилось почти в 4 раза. В 2022 году Свердловская область сможет принять 500 иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В этом году такая квота составляет 800 разрешений.