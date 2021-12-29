Владимир Путин освободил Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН

В должности заместителя директора ФСИН Анатолий Якунин работал с августа 2020 года. Фото: пресс-служба ФСИН.

Президент России Владимир Путин снял с должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Указ об этом размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", - указано в тексте документа.

Как сообщается на сайте ФСИН, уроженец Орловской области Анатолий Якунин с 1985 года служил на различных должностях в органах внутренних дел. Возглавлял УМВД России по Новгородской области, ГУ МВД России по Москве, оперативное Управление МВД России. С ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН, а 3 августа 2020 года Указом Президента РФ назначен на должность заместителя директора этой службы. Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", знаком отличия Новгородской области "За заслуги перед Новгородской областью". Почётный сотрудник МВД Российской Федерации.

В конце ноября "Областная газета" писала, что Президент РФ Владимир Путин сменил директора ФСИН. На прошлой неделе мы сообщали, что глава государства подписал указ о присвоении Аркадию Гостеву специального звания.