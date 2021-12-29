Комплексная программа развития Режа продлена до 2024 года

Программа действует в Реже с 2016 года. Когда она принималась, областные и городские власти отмечали, что самые острые проблемы на территории - ЖКХ и дороги. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о продлении комплексной программы развития Режа до 2024 года. Городу будет выделено ещё 5,3 миллиарда рублей.

Эти средства пойдут на строительство и ремонт различных объектов. В планы входит:

строительство новой поликлиники, капремонт Режевской центральной районной больницы (на эти цели из федерального и областного бюджетов пойдёт 306,3 млн рублей);

проектирование и строительство новых общеобразовательных организаций (945,5 млн рублей);

реконструкция путепровода через железную дорогу автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск (дополнительно на проект направят 499 млн рублей);

строительство ФОК в микрорайоне Быстринский, покупка оборудования и ремонт городских досуговых учреждений (199 млн рублей);

улучшение жилищных условий проживающих в сельской местности (15,8 млн рублей);

строительство жилья (из различных источников направят 1,6 млрд рублей);

развитие системы ЖКХ (1,6 млрд рублей);

создание и реконструкция объектов молочного скотоводства (79 млн рублей);

строительство объектов торговли и общепита (дополнительные инвестиции бизнеса составят 92,7 млн рублей).

"В новой редакции в развитие территории суммарно будет вложено 11,5 миллиарда рублей из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников", - уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что комплексная программа развития Режа действует с 2016 года. За четыре года в проекты, направленные на повышение качества жизни местных жителей, вложено более 4,7 млрд рублей. Продолжают решаться острые вопросы в городе - ЖКХ и дороги.