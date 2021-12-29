Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в новогодние праздники

Губернатор также отметил важность бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл 29 декабря заседание регионального правительства, где он поручил профильным министерствам и ведомствам обеспечить в новогодние праздники комплексную безопасность жителей региона. В областном кабмине также напомнили, куда обращаться в случае нарушений при вывозе мусора или перебоях с электроэнергией.

Глава региона обратил особое внимание на вопросы антитеррористической, пожарной и эпидемиологической безопасности Среднего Урала. Губернатор также отметил важность бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

"Обращаю на это внимание руководителей министерства энергетики и ЖКХ, министерства общественной безопасности, министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства здравоохранения. Ваши подведомственные организации, аварийные и экстренные службы, средства быстрого реагирования должны быть готовы к любым нештатным ситуациям", – сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, губернатор указал на необходимость оперативной расчистки дорог от снега, обеспечения безопасности при перевозке школьников, во время развлекательных мероприятий, на ёлках, горках и аттракционах.

Энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства в период с 31 декабря по 9 января переводятся на усиленный режим работы. В случае сбоев тепло-, электро-, газо- и водоснабжения следует обращаться на специализированные горячие линии.

Также департамент информполитики Свердловской области напоминает номера диспетчерских служб региональных операторов по обращению с ТКО:

ЕМУП "Спецавтобаза": 8 (800) 775-00-96; 8 (950) 641-88-72 и 8 (950) 641-88-74;

ООО "Рифей": 8 (800) 234-0-243; диспетчерская служба в Нижнем Тагиле: 8 (3435) 363-377;

ООО "ТБО "Экосервис": 8 (800) 100-89-54.