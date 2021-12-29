В Екатеринбурге уничтожат 567 кг красной икры от предприятия-призрака

Собственнику продукции выдано предписание об уничтожении икры под контролем сотрудников надзорного ведомства. Фото: Алексей Кунилов.

На одной из центральных улиц Екатеринбурга обнаружен склад с красной икрой неустановленного происхождения. Весь товар изъят.

Речь идёт о 567 килограммах (4 054 банки) лососёвой зернистой икры. На маркировке продукции, хранившейся на складе по ул. Малышева, значится производитель ООО "Персей" ИНН 6504027411 (694020, Российская Федерация, Сахалинская обл., Корсаковский район, Корсаков, Крутая ул., 42). При этом согласно данным ЕГРЮЛ указанное предприятие прекратило свою деятельность пару лет назад.

Известно, что икра поставлялась без ветеринарных сопроводительных документов. Качество и безопасность её не подтверждены, информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора.

"Не исключено и наличие опасной патогенной микрофлоры, возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, что создает угрозу здоровью и жизни человека", – говорится в сообщении.

Собственнику продукции выдано предписание об уничтожении икры под контролем сотрудников надзорного ведомства. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

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