Темы дня

Общество
30 декабря 2021, 11:21

Вступил в силу закон, позволяющий регистрировать акты гражданского состояния в любом ЗАГСе России

ЗАГС.

Раньше в любом ЗАГСе России можно было только подать документы на заключение и расторжение брака. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 30 декабря, вступил в силу закон, который позволяет регистрировать все акты гражданского состояния в любом ЗАГСе России. Раньше таким образом можно было только подать документы и заключить брак.

Новый закон позволяет регистрировать все акты гражданского состояния: рождение, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. Теперь государственная регистрация производится любым органом ЗАГСа по выбору заявителей (заявителя).Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке определяют субъекты РФ. Заявление о расторжении брака теперь может сделать иное лицо по нотариально заверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.

Текст закона опубликован на интернет-портале правовой информации.

Вчера "Областная газета" писала, что Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.12.2021, 13:35 / Спорт
Главгосэкспертиза одобрила смету капремонта спорткомплекса УрФУ
30.12.2021, 13:24 / Общество
В Серове, Нижнем Тагиле и Красноуфимске откроют центры амбулаторной онкопомощи
30.12.2021, 13:16 / Общество
Препарат "Ковид-глобулин" зарегистрирован Минздравом РФ
30.12.2021, 12:50 / Общество
Евгений Куйвашев показал ледовые городки в свердловских муниципалитетах
30.12.2021, 12:30 / Общество
Евгений Куйвашев протестировал трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму