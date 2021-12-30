Вступил в силу закон, позволяющий регистрировать акты гражданского состояния в любом ЗАГСе России

Раньше в любом ЗАГСе России можно было только подать документы на заключение и расторжение брака. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 30 декабря, вступил в силу закон, который позволяет регистрировать все акты гражданского состояния в любом ЗАГСе России. Раньше таким образом можно было только подать документы и заключить брак.

Новый закон позволяет регистрировать все акты гражданского состояния: рождение, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. Теперь государственная регистрация производится любым органом ЗАГСа по выбору заявителей (заявителя).Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Порядок заключения брака в торжественной обстановке определяют субъекты РФ. Заявление о расторжении брака теперь может сделать иное лицо по нотариально заверенной доверенности от бывших супругов или опекуна недееспособного супруга.

Текст закона опубликован на интернет-портале правовой информации.

Вчера "Областная газета" писала, что Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект "О гражданстве Российской Федерации".