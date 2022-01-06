Витязи в тигровой шкуре

Из знаменитых людей в год Тигра родились:
- Русский император Александр II (1818);
- философ Карл Маркс (1818);
- руководитель СССР Юрий Андропов (1914);
- «вьетнамский Ленин» Хо Ши Мин (1890);
- лидер Кубинской революции Фидель Кастро (1926);
- президент Франции Шарль де Голль (1890);
- военачальник Пётр Врангель (1878);
- писатель и философ Дмитрий Мережковский (1866);
- математик Анри Пуанкаре (1854);
- актёр и бард Владимир Высоцкий (1938);
- иллюзионист Эмиль Кио (1938);
- певцы Джо Дассен (1938) и Виктор Цой (1962);
- футболист Игорь Акинфеев (1986);
- шоумен Гарик Мартиросян (1974).
Из людей, имеющих отношение к Среднему Уралу, к тигриному племени принадлежат:
- Василий Татищев (1688) – государственный деятель, историк и экономист, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти;
- Владислав Крапивин (1938) – писатель, создатель знаменитого детского отряда «Каравелла»;
- Николай Карполь (1938) – волейбольный тренер, наставник легендарной «Уралочки» с 1969 года;
- Аркадий Чернецкий (1950) – мэр Екатеринбурга с 1992 по 2010 год;
- Александр Башлачёв (1962) – рок-бард.
- Опубликовано в №1 от 06.01.2022