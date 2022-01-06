Витязи в тигровой шкуре

Иллюстрация: Максим Смагин

Из знаменитых людей в год Тигра родились:

Русский император Александр II (1818);

(1818); философ Карл Маркс (1818);

(1818); руководитель СССР Юрий Андропов (1914);

(1914); «вьетнамский Ленин» Хо Ши Мин (1890);

(1890); лидер Кубинской революции Фидель Кастро (1926);

(1926); президент Франции Шарль де Голль (1890);

(1890); военачальник Пётр Врангель (1878);

(1878); писатель и философ Дмитрий Мережковский (1866);

(1866); математик Анри Пуанкаре (1854);

(1854); актёр и бард Владимир Высоцкий (1938);

(1938); иллюзионист Эмиль Кио (1938);

(1938); певцы Джо Дассен (1938) и Виктор Цой (1962);

(1938) и (1962); футболист Игорь Акинфеев (1986);

(1986); шоумен Гарик Мартиросян (1974).

Из людей, имеющих отношение к Среднему Уралу, к тигриному племени принадлежат:

Василий Татищев (1688) – государственный деятель, историк и экономист, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти;

(1688) – государственный деятель, историк и экономист, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти; Владислав Крапивин (1938) – писатель, создатель знаменитого детского отряда «Каравелла»;

(1938) – писатель, создатель знаменитого детского отряда «Каравелла»; Николай Карполь (1938) – волейбольный тренер, наставник легендарной «Уралочки» с 1969 года;

(1938) – волейбольный тренер, наставник легендарной «Уралочки» с 1969 года; Аркадий Чернецкий (1950) – мэр Екатеринбурга с 1992 по 2010 год;

(1950) – мэр Екатеринбурга с 1992 по 2010 год; Александр Башлачёв (1962) – рок-бард.