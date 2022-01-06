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Общество
6 января 2022, 12:00

Витязи в тигровой шкуре

Иллюстрация: Максим Смагин

Иллюстрация: Максим Смагин

Из знаменитых людей в год Тигра родились:

  • Русский император Александр II (1818);
  • философ Карл Маркс (1818);
  • руководитель СССР Юрий Андропов (1914);
  • «вьетнамский Ленин» Хо Ши Мин (1890);
  • лидер Кубинской революции Фидель Кастро (1926);
  • президент Франции Шарль де Голль (1890);
  • военачальник Пётр Врангель (1878);
  • писатель и философ Дмитрий Мережковский (1866);
  • математик Анри Пуанкаре (1854);
  • актёр и бард Владимир Высоцкий (1938);
  • иллюзионист Эмиль Кио (1938);
  • певцы Джо Дассен (1938) и Виктор Цой (1962);
  • футболист Игорь Акинфеев (1986);
  • шоумен Гарик Мартиросян (1974).

Из людей, имеющих отношение к Среднему Уралу, к тигриному племени принадлежат:

  • Василий Татищев (1688) – государственный деятель, историк и экономист, основатель Екатеринбурга, Перми и Тольятти;
  • Владислав Крапивин (1938) – писатель, создатель знаменитого детского отряда «Каравелла»;
  • Николай Карполь (1938) – волейбольный тренер, наставник легендарной «Уралочки» с 1969 года;
  • Аркадий Чернецкий (1950) – мэр Екатеринбурга с 1992 по 2010 год;
  • Александр Башлачёв (1962) – рок-бард.

  • Опубликовано в №1 от 06.01.2022

Областная газета Свердловской области
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