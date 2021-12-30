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30 декабря 2021, 15:11

МВД России подготовило приказ с указанием параметров допустимого оружия самообороны

Оружие

Речь идёт о газовых и травматических пистолетах, револьверах, электрошокерах, механических распылителях и аэрозольных устройствах. Фото: Алексей Кунилов.

МВД РФ разработало приказ с перечнем специальных технических требований к оружию самообороны, ввозимому и производимому на территории России. Речь идёт о газовых и травматических пистолетах, револьверах, электрошокерах, механических распылителях и аэрозольных устройствах.

В документе, как сообщает ТАСС, прописано, что травматическое оружие не должно быть изготовлено из боевого оружия посредством переделки или использования основных частей.

"[Травматическое оружие] не может иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств", – говорится в документе.

При этом огнестрельное оружие ограниченного поражения не должно иметь конструкцию, позволяющую открепить ствол от корпуса или затвора, а фиксация должна быть выполнена в виде стальных штифтов, которые не позволяют извлекать детали без внесения необратимых изменений. Никакие модификации не должны позволять стрелять из травматического оружия боевыми патронами и патронами со стальным сердечником.

Любые аэрозольные устройства и механические распылители не должны выглядеть как огнестрельное оружие – они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов. Электрошокеры должны быть маркированы индивидуальными номерами.

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Областная газета Свердловской области

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