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30 декабря 2021, 18:05

Стал известен график работы главной ёлки Екатеринбурга

ледовый городок

В этом году темой стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство". Фото: Павел Ворожцов.

Главный ледовый городок Екатеринбурга ждёт посетителей. Праздничная площадка ежедневно открывается в 10:00.

Работать центральная новогодняя площадка будет по следующему графику: с 1 по 5 и с 7 по 9 января – с 10:00 до 23:00. Начиная с 10 и по 16 января – с 10:00 до 22:00, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Уточняется, что в новогоднюю и рождественскую ночи народные гуляния продолжатся до 03:00.

Для тех, кто хочет встретить Новый год на площади 1905 года, подготовлен праздничный концерт. Гости также смогут послушать поздравление Президента РФ Владимира Путина и увидеть салют.

Фото: Павел Ворожцов

Каждый день в 15:00 и в 17:00 на сцене главной ёлки будет проходить театральное представление для всей семьи. В последний день декабря спектакль состоится один раз в 15:00, а 8 и 9 января – в 17:00.

Ранее стало известно, что иллюминация ёлки функционирует в утреннее и вечернее время на протяжении всего периода работы городка в соответствии с графиком:

  • ежедневно с 8:00 до 10:00 – полноцветный режим;
  • ежедневно с 10:00 до 17:00 – ограниченный («спящий») режим;
  • ежедневно с 17:00 до 23:00 – полноцветный режим;
  • ежедневно с 23:00 до 8:00 – ограниченный («спящий») режим;
  • 31.12.2021 с 18:00 по 01.01.2022 до 10:00 – полноцветный режим;
  • 06.01.2022 с 17:00 по 07.01.2022 до 2:00 – полноцветный режим.
Фото: Павел Ворожцов

Добавим, открытие главного ледового городка Екатеринбурга состоялось накануне. Посетителей ждала развлекательная программа и красочный фейерверк. В этом году темой стало "Новогоднее царство, Тридевятое государство".

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

На праздничной площадке также действует ярмарка.

Фото: Павел Ворожцов

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