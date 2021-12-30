31 декабря Екатеринбургский зоопарк будет недоступен для посетителей

Санитарный день, когда зоопарк будет закрыт, назначен на 10 января. Фото: Владимир Мартьянов.

31 декабря Екатеринбургский зоопарк будет закрыт. Животные смогут отдохнуть от посетителей.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе зверинца, зоопарк откроет свои двери в 12:00 1 января. При входе гостям необходимо будет предъявить QR-код. Также стоит помнить, что на территории учреждения действует масочный режим.

В последующие дни посетителей ждут по обычному графику: в будни до 19:00, в выходные до 20:00 (зимний режим актуален с сентября по май). Ближайший санитарный день, когда зоопарк будет закрыт, назначен на 10 января.

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