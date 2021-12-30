Темы дня

Общество
30 декабря 2021, 18:20

31 декабря Екатеринбургский зоопарк будет недоступен для посетителей

зоопарк

Санитарный день, когда зоопарк будет закрыт, назначен на 10 января. Фото: Владимир Мартьянов.

31 декабря Екатеринбургский зоопарк будет закрыт. Животные смогут отдохнуть от посетителей.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе зверинца, зоопарк откроет свои двери в 12:00 1 января. При входе гостям необходимо будет предъявить QR-код. Также стоит помнить, что на территории учреждения действует масочный режим.

В последующие дни посетителей ждут по обычному графику: в будни до 19:00, в выходные до 20:00 (зимний режим актуален с сентября по май). Ближайший санитарный день, когда зоопарк будет закрыт, назначен на 10 января.

Читайте также:

Екатеринбургский зоопарк получил лицензию на содержание животных.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.12.2021, 19:17 / Общество
Программу газификации в Свердловской области впервые продлили на 10 лет
30.12.2021, 18:20 / Общество
31 декабря Екатеринбургский зоопарк будет недоступен для посетителей
30.12.2021, 18:05 / Общество
Стал известен график работы главной ёлки Екатеринбурга
30.12.2021, 17:34 / Общество
Неизвестный пытался ограбить Сбербанк в центре Екатеринбурга
30.12.2021, 17:26 / Общество
Заклинило колесо: свердловские полицейские выручили дальнобойщика