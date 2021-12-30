Заклинило колесо: свердловские полицейские выручили дальнобойщика

У грузового автомобиля заклинило колесо. Фото: пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Сотрудники ГИБДД города Ивделя – старший инспектор старший лейтенант полиции Вадим Васильев и его напарник старший сержант полиции Роман Зотычев – пришли на помощь дальнобойщику, который перевозил продукты в северные районы УрФО. У грузового автомобиля заклинило колесо.

В ходе несения службы на трассе "Ивдель – граница ХМАО" свердловские полицейские заметили стоявший на обочине грузовик "МАН" и решили узнать причину остановки. Дальнобойщик пояснил полицейским, что он ехал из ХМАО в Ивдель. Во время пути на 86-м км трассы у него сломалось колесо. Несколько часов он безуспешно пытался просить помощи у проезжающих мимо автомобилистов.

"Осмотрев тягач, представители МВД резюмировали, что необходимо устранить неисправность тормозной системы. При помощи имевшихся инструментов инспекторы ДПС помогли водителю решить возникшую проблему на месте. Вскоре машина смогла продолжить путь к месту назначения, но прежде её хозяин искренне поблагодарил полицейских за подмогу и отзывчивость", – рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Полиция предупреждает водителей, что во время длительных поездок при низких температурах автолюбители могут остаться на трассе из-за поломки и рискуют замёрзнуть. Чтобы не допустить таких происшествий, автомобилистам рекомендуют проверять техническое состояние транспортного средства, брать с собой полностью заряженный телефон, тёплое питьё в термосе, тёплые вещи. В случае поломки на дороге необходимо звонить по телефону 112 в единую службу спасения.