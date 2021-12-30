Евгений Куйвашев пообещал отцу шестерых детей новый дом

Когда супруга Виктора, Юлия, скончалась, мужчина остался с шестью детьми, старшему из которых было 14 лет, а младшему – около месяца. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на историю врача-онколога из Екатеринбурга Виктора Шипицына, который в одиночку воспитывает шестерых детей. Глава региона пообещал многодетному отцу новый дом.

Когда супруга Виктора, Юлия, скончалась, мужчина остался с шестью детьми, старшему из которых было 14 лет, а младшему – около месяца.

"Недолго побыв с новорождённым, Виктор вернулся на работу, в больницу. Хорошо, бабушка помогает. Перед Новым годом мои коллегии съездили к ним, поздравили, передали подарки. Но мне эта история покоя не даёт. Не могу представить, каково это. Я сам отец, и знаю, что с детьми иногда бывает ой как непросто. А тут шесть, и все их вопросы от молочной каши до ЕГЭ ему теперь решать в одиночку. Герой ли он? Для меня, для всех моих знакомых, которые знают об этой семье, – однозначно да", – пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев заявил, что после разговоров со строителями и профильными специалистами, было принято решение помочь Виктору с переездом в новый дом.

Также глава региона отметил, что жена Виктора была награждена региональным знаком "Материнская доблесть", за которую полагается выплата в 40 тыс. рублей. Она эту выплату получить не успела, а передавать эти деньги отцу по закону нельзя. В связи с этим Евгений Куйвашев поручил свердловскому минсоцполитики совместно с депутатами проработать вопрос изменения соответствующего закона, чтобы устранить подобную несправедливость.

"Виктору, его маме и детям я от всей души желаю всего самого хорошего. Вы все друг у друга есть, и это главное", – подытожил губернатор.