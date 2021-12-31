В Свердловской области открылись девять ледовых переправ

В прошлый раз девять переправ было открыто только в первой декаде января. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На севере Свердловской области функционируют девять ледовых переправ. Они все прошли регистрацию.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, переправы появились на реках Тавде и Сосьве в Серовском, Таборинском, Ивдельском и Гаринском районах.

Перечень переправ выглядит следующим образом:

В Серовском ГО на реке Сосьве действуют 3 ледовые переправы. По ним обеспечивается сообщение с посёлками Марсяты и Красный Яр, деревней Магина. Грузоподъёмность переправ составляет 10 тонн.

В Таборинском ГО также открыты 3 переправы: Таборы, Кузнецово — Пальмино и Чеур — Озерки. Грузоподъёмность первых двух — 30 тонн, последней — 20 тонн.

В Ивдельском ГО 2 технологические переправы грузоподъёмностью 25 тонн функционируют на реке Сосьве у посёлков Денежкино и Маслово.

Технологическая переправа для перевозки леса открыта на реке Тавде в Гаринском ГО на 739-м км автодороги Берёзовое — Крутое.

Добавим, ледовые переправы вводят в эксплуатацию после проверки сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам. Проверяется толщина льда, наличие спасательного поста, поста со шлагбаумом и знаков с условиями передвижения по зимнику. Безопасность на переправах контролируется в течение всего периода их работы.

Напомним, в прошлый раз девять переправ было открыто только в первой декаде января. А закрыты — в апреле.