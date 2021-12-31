Евгений Куйвашев поздравил уральцев с наступающим Новым годом

«Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем всё», — заявил в обращении Евгений Куйвашев. Фото: сайт регионального правительства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил всех с наступающим Новым годом. Уральцам глава региона пожелал мира, любви и благополучия, а Среднему Уралу — процветания.

В своём видеообращении, опубликованном в Instagram, губернатор отметил, что зимние праздники наполнены теплом и радостью общения с родными и друзьями.

«Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год приносил только добрые вести и события. Уверен: будет именно так», — подчеркнул Евгений Куйвашев. Он поблагодарил каждого свердловчанина за добросовестный и честный труд, умение сохранять созидательный настрой, ответственное отношение к судьбе родного региона.

С праздником уральцев также поздравили председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, гендиректор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинга Андрей Козицын и председатель областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков. С полными текстами обращений можно ознакомиться в свежем номере «Областной газеты».

Ранее Президент РФ Владимир Путин поздравил действующих и бывших глав государств с Новым годом.