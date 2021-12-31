В России запускают госпрограмму «Развитие туризма»

К 2030 году планируется увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год. Фото: Галина Соловтёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма», рассчитанную на 8 лет. Она заработает с начала нового года.

По данным кабмина, общий объём финансирования госпрограммы до 2024 года составит 724 млрд рублей. Большая часть средств – 542,1 млрд – внебюджетные источники. Остальное направят из федерального и консолидированных бюджетов регионов – 168,4 млрд и 75,8 млрд соответственно.

«Развитие внутреннего туризма в России является национальным приоритетом. Страна имеет колоссальный туристический потенциал», – заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в ближайшие 3 года гранты получат не менее 2,5 тыс. предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма. Все меры поддержки, по его мнению, позволят к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год, создать не менее 1,7 млн новых рабочих мест и повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 трлн рублей.

Кстати! Структура новой госпрограммы включает в себя три федеральных проекта – «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма», входящих в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также комплекс мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма». Участниками программы стали 17 министерств и ведомств, в том числе министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Федеральное агентство по туризму.

Документ будет опубликован позже.

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