Поздравление Владимира Путина с Новым 2022-м годом

Камчатский край и Чукотский автономный округ первыми среди регионов России встретили Новый год. Фото: кадр из видеообращения в 2020 году.

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Он пожелал россиянам крепкого здоровья.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год. <...> Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», — сказал глава государства. Он отметил, что в уходящем году россияне столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в жёстких условиях «и смогли это сделать благодаря солидарности».

Президент России выразил слова поддержки тем, кто потерял родных и близких людей из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин пожелал всем здоровья. А к нему, считает российский лидер, приложатся успехи в работе, учёбе, творчестве и любимом деле.

Сразу после обращения прозвучал бой курантов и государственный гимн.

Кстати, Камчатский край и Чукотский автономный округ первыми среди регионов России встретили Новый год — в 15:00 мск.

Добавим, уральцев с наступающим Новым годом уже поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, гендиректор Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинга Андрей Козицын.