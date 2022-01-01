Наступил 2022 год

Наступил новый 2022 год. На смену Белому Металлическому Быку пришёл другой символ — Водяной Тигр. Мы верим, что он принесёт свердловчанам счастье, здоровье, удачу и богатство.
Этот год объявлен в стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия и Годом культурного наследия народов России, а в Свердловской области — Годом Мамина-Сибиряка.
Предлагаем вспомнить некоторые события уходящего 2021 года:
- летние Олимпийские игры в Токио,
- 60-летие первого полёта человека в космос,
- первые съёмки художественного фильма на орбите с участием актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко,
- выборы депутатов Госдумы и заксобрания Свердловской области,
- одобрение региональным правительством законопроекта о комплексном развитии территорий,
- введение QR-кодов в общественных местах,
- лесные пожары в Свердловской области, горение торфяников в Екатеринбурге.
В 2022 году россиян ждут шесть сокращённых недель: в феврале, марте, мае (две сокращённые недели по три дня), июне (праздничными будут дни с субботы по понедельник — с 11 по 13 июня) и в ноябре (запланирован отдых с пятницы по воскресенье — с 4 по 6 ноября).
Календарь выходных дней на весь год здесь.
Новогодние праздники будут длиться 10 дней (с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года). Всё это время мы будем с вами! Заходите на сайт «Областной газеты» и странички в соцсетях: в Telegram, «ВКонтакте».
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Новый год-2022
Ждём праздник вместе.