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1 января 2022, 11:20

Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России

Сабантуй

В Свердловской области ежегодно проходит национальный спортивно-культурный праздник "Сабантуй", где выступают представители разных народов России. Фото: Станислав Савин

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении Года культурного наследия народов России. Правительству поручено в течение двух месяцев образовать оргкомитет, разработать и утвердить план основных мероприятий.

"В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации постановляю: провести в 2022 году в РФ Год культурного наследия народов России", – говорится в тексте документа.

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Напомним, что с 2007 года глава государства ежегодно своим указом посвящает следующий год определённой теме для привлечения к ней особенного внимания. Так, 2008 год был объявлен Годом семьи. 2021-й был Годом науки и технологий.

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Областная газета Свердловской области

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