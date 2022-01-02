Бумажные паспорта в России будут аннулировать

Внедрение электронных паспортов в России начнётся с 2023 года. Фото: Владимир Мартьянов

Аннулирование бумажных паспортов будет происходить при выдаче электронных. Выдавать паспорта с электронным носителем информации начнут на добровольной основе гражданам с 14 лет.

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", – сообщили ТАСС в МВД России.

При этом загранпаспорта и электронные по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Внедрение электронных паспортов в России начнётся с 2023 года. Правительство РФ выбрало Москву, Московскую область и Татарстан в качестве пилотных регионов. Порядок выдачи паспортов в новой форме ещё планируется утвердить. На электронный носитель перенесут не только информацию, необходимую для идентификации человека, но и отпечатки пальцев, данные водительских прав, СНИЛС и, возможно, электронную подпись. Точный перечень данных для электронного паспорта пока не утверждён.