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2 января 2022, 14:05

В Екатеринбурге жители Ботаники временно остались без тепла и горячей воды

Варежки на батарее

Отопление и горячую воду обещают вернуть до 18:00 2 января. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге жильцы домов на ул. Крестинского, Родонитовая и Шварца пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды. Энергетики уже заявили, что это не связано с коммунальной аварией, и рассказали о причинах отсутствия коммунальных благ.

Сейчас на Ботанике проводится ремонт трубопровода. Отопление и горячую воду обещают вернуть до 18:00 2 января. Вся информация передана в УК.

"Диагностической бригадой выявлен свищ на трубопроводе диаметром 300 мм. В 5:30 пришлось ограничить подачу горячей воды. Проводится превентивный ремонт. Задействовано 4 единицы спецтехники и 8 человек. Основная наша задача – обеспечить надёжность подачи коммунальных благ. Через два дня ожидается понижение температуры воздуха, поэтому ремонт лучше провести до этого, когда на улице -3 градуса. Приносим извинения за доставленные неудобства", – рассказали "Областной газете" в пресс-службе свердловского филиала ПАО "Т Плюс".

Областная газета Свердловской области

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