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2 января 2022, 16:54

Евгений Куйвашев исполнит мечту школьницы из Асбеста

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев снял шарик школьницы из Асбеста с Ёлки желаний во время семинара по подготовке к заседанию Госсовета в Москве. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев исполнит мечту юной свердловчанки, которая хочет побывать в Госдуме. 17-летняя Анна Фролова отправится с мамой в Москву 20 января.

Там их ждёт экскурсия по Госдуме и насыщенная культурная программа. Евгений Куйвашев снял шарик школьницы из Асбеста с Ёлки желаний во время семинара по подготовке к заседанию Госсовета в Москве.

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