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2 января 2022, 19:15

Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с юбилеем

награждение Юрия Григоровича

В 2017 году Президент РФ наградил Юрия Григоровича Орденом святого апостола Андрея Первозванного. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня, 2 января, хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает 95-летие. Юбиляра поздравил Президент России Владимир Путин.

В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, глава государства пожелал юбиляру здоровья и благополучия. Владимир Путин отметил, что Юрий Григорович "выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца".

"Знаменитые спектакли, поставленные вами за годы плодотворной деятельности, и сегодня украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров, а ваши воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя", – говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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