Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с юбилеем

Сегодня, 2 января, хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает 95-летие. Юбиляра поздравил Президент России Владимир Путин.
В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, глава государства пожелал юбиляру здоровья и благополучия. Владимир Путин отметил, что Юрий Григорович "выдающийся танцовщик и хореограф, подлинный патриарх отечественной школы классического танца".
"Знаменитые спектакли, поставленные вами за годы плодотворной деятельности, и сегодня украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров, а ваши воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя", – говорится в сообщении.