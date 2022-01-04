У ГИБДД появятся экспресс-тесты для выявления нетрезвых водителей

Такие экспресс-тесты могут появиться уже в 2022 году. Фото: Павел Ворожцов

В Госавтоинспекции России планируют ввести тест-системы для мгновенного выявления опьянения у водителей. Такие экспресс-тесты могут появиться уже в 2022 году.

Применение новых тестов позволит уменьшить время на выявление опьянения у автомобилистов, предотвратить конфликтные ситуации и исключить субъективность в общении инспекторов ГИБДД с водителями.

«Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее», — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в МВД РФ.

Согласно ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ, если водитель отказывается проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, не согласен с полученными результатами или у сотрудников Госавтоинспекции есть основания полагать, что результат теста ошибочный, автомобилиста направляют на медосвидетельствование.

К слову, в начале декабря Минздрав России утвердил новый порядок медицинского освидетельствования водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Документ призван увеличить объём проводимых исследований для отдельных категорий автомобилистов. Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года.

Как писала «Областная газета» ранее, в период с 31 декабря по 3 января в Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали 220 нетрезвых водителей и более 150 водителей, которые сели за руль без прав.