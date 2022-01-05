В Екатеринбурге сгорел двухэтажный частный дом

Площадь пожара составила 192 кв. м. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге сгорел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 192 "квадрата".

Инцидент произошёл накануне вечером. В диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на улице Романтиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"На площади 192 кв. м повреждены перегородки, перекрытие и внутренняя отделка двухэтажного частного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 28 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Открытое горение было ликвидировано через 18 минут после поступления звонка, ещё через час завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, в ночь на 4 января в Екатеринбурге сгорел автосервис.