Свердловчан предупредили о метели и сильном ветре 8 января

Не отпускайте домашних питомцев в холодные дни на улицу. Фото: Павел Ворожцов

Жителей Свердловской области предупредили о непогоде 8 января. Местами в регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. ГУ МЧС России по региону напоминает о том, что, находясь дома, стоит закрыть окна и отключить электроприборы, газ, а также перекрыть водопровод.

Если сильный ветер или снегопад застал вас на улице, необходимо отойти подальше от неустойчивых конструкций, при возможности укрыться в здании. Заранее следует позаботиться о подходящей обуви и тёплой одежде.

Автовладельцев просят быть максимально внимательными на дорогах. От дальних поездок стоит отказаться. Если это невозможно, положите в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор. Также при себе необходимо иметь заряженный телефон и термос с горячим чаем.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.