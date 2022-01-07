На трёх улицах Екатеринбурга ликвидировали опасные горки

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге ликвидировали несколько опасных горок. Они располагались на улицах 8 Марта, Ползунова и Бебеля.

По данным отделения пропаганды городского ОГИБДД УМВД России, на места несанкционированных скатов выезжали автоинспекторы. Они проводили профилактические беседы с детьми.

Самой ликвидацией небезопасных для юных свердловчан горок занимались коммунальные службы. Они уже устранили скаты на улицах 8 Марта, Ползунова и Бебеля и продолжат работу в этом направлении.

Сообщать об опасных горках и придорожных снежных валах, которые используются детьми для игр, просят по телефону 02. Для обработки опасных мест противогололёдными материалами предлагается обращаться в вашу УК.