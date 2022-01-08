С 1 июля в России срок оформления паспорта сократится до пяти дней

При выдаче электронных паспортов бумажные экземпляры будут аннулировать. Фото: Владимир Мартьянов

В России с 1 июля начнут действовать новые правила изготовления паспортов. Новый паспорт можно будет получить уже через пять дней после подачи документов.

Соответствующая информация содержится в приказе министерства внутренних дел. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас паспорт делают в течение 10 дней, если гражданин обратился по месту жительства, во всех остальных случаях — 30 дней.

Напомним, с 2023 года в России начнётся внедрение электронных паспортов. Правительство РФ выбрало Москву, Московскую область и Татарстан в качестве пилотных регионов. Поменять бумажный документ на цифровой можно в добровольном порядке, при этом первый вариант паспорта будет аннулирован.