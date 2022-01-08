Евгений Куйвашев выразил соболезнования по поводу смерти профессора Перевалова

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на 81-м году жизни скончался бывший ректор Уральского государственного юридического университета профессор Виктор Перевалов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования.

Глава региона выразил соболезнования родным, друзьям, коллегам, ученикам профессора, заведующего кафедрой теории государства и права Уральского государственного юридического университета Виктора Перевалова.

«Свердловская область и всё уральское юридическое сообщество потеряли выдающегося учёного-правоведа, который много сделал для развития юридической науки, повышения качества профильного образования и подготовки высококвалифицированных кадров», — сказал губернатор.

Виктор Перевалов принимал участие в разработке проекта Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, концепции юридического образования и Государственного образовательного стандарта по специальности «Юриспруденция».

«Мудрый, деятельный, дальновидный, ответственный, требовательный к себе и к другим, последовательный и деликатный — таким Виктор Дмитриевич Перевалов запомнился своим коллегам и ученикам. Уральцы всегда будут хранить в своих сердцах добрую память о выдающемся земляке», — подытожил Евгений Куйвашев.

Досье Виктор Перевалов родился 6 ноября 1941 года в селе Большая Грязнуха Каменского района Челябинской области (ныне в составе Свердловской области). В 1968 году окончил Уральский государственный юридический университет. С 1988 по 2001 год работал в должности проректора по научной работе в этом вузе, а с 2001 по 2007 год занимал должность ректора.

Напомним, Виктор Перевалов стал четвёртым лауреатом премии Сергея Алексеева «За заслуги в юриспруденции».